Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.06.2020 19:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2020 19:23
    ABONE OL

    'nın eyaletinde 7,5 büyüklüğünde !

    ’nın güneyindeki eyaletinde 7,5 büyüklüğünde meydana geldi. Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

    Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem!

    'nın güneyindeki eyaletinde 7,5 büyüklüğünde meydana geldi.

    Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü, güney eyaleti Oaxaca'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    CAN KAYBI OLMADI
    Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

    Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca'ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu belirlendi.

    "TSUNAMİ DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDİYOR"
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu ve bölge için nin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Meksika'nın Oaxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami değerlendirmesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

    Haberler Dünya Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 7,5 büyüklüğünde deprem!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri