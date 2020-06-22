Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 470 bin 821 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 842 bin 25 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 739 bin 43 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 51 bin 889'a ulaştı.





EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 356 bin 657 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 122 bin 247 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 86 bin 990), Rusya (584 bin 680), Hindistan (426 bin 910), İngiltere (304 bin 331), İspanya (293 bin 352), Peru (254 bin 936), Şili (242 bin 355), İtalya (238 bin 499), İran (204 bin 952), Almanya (191 bin 575), Türkiye (187 bin 685), Pakistan (181 bin 88), Meksika (180 bin 545), Fransa (160 bin 377), Suudi Arabistan (157 bin 612), Bangladeş (112 bin 306), Kanada (101 bin 337), Güney Afrika (97 bin 302), Katar (87 bin 369), Çin (83 bin 396), Kolombiya (68 bin 652), Belçika (60 bin 550), Belarus (58 bin 505), İsveç (56 bin 43), Mısır (55 bin 233) ve Ekvador (50 bin 640)."





Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 50 bin 659, İngiltere 42 bin 632, İtalya 34 bin 634, Fransa 29 bin 640, İspanya 28 bin 323, Meksika 21 bin 825, Hindistan 13 bin 703, Belçika 9 bin 696, İran 9 bin 623, Almanya 8 bin 962, Kanada 8 bin 430, Rusya 8 bin 111, Peru 8 bin 45, İsveç 5 bin 53, Türkiye 4 bin 950, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 479, Ekvador 4 bin 223, Pakistan 3 bin 590, Kolombiya 2 bin 237, Mısır 2 bin 193, Güney Afrika 1930, Bangladeş 1464, Suudi Arabistan 1267, Belarus 346 ve Katar 98."