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    • Dünya
    • 21.06.2020 17:07
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    • 21.06.2020 17:07
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    Ülkede kritik açıklama: Ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla

    Gelen son dakika haberine göre, ülkesi Şili'de muhtemel yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm sayısının, resmi rakamdan 3 bin daha fazla olduğu belirtildi. Ülkede şimdiye kadar 4 binden fazla can kaybı açıklanmıştı. Gerçek rakamların 7 binin üzerinde olduğu ifade edildi.

    Ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla!

    Şili haftalık paylaştığı, içinde Covid-19 verilerinin yer aldığı raporda, ülkede Covid-19 kaynaklı doğrulanmış ölümlerle, muhtemel virüs sebepli toplam ölüm sayısının 7 bin 144 olduğu ifade edildi.

    Raporda, Covid-19 kaynaklı doğrulanmış ölüm sayısının 4 bin 75, doğrulanmamış muhtemel virüs kaynaklı ölüm sayısının da 3 bin 69 olduğu kaydedildi.

    Ülkede salgından en çok etkilenen ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesi 5 bin 531 doğrulanmış ve muhtemel Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü yer olarak öne çıkıyor. Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, 236 bin 748 vaka sayısıyla 'da ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke durumunda bulunuyor.

    Ülkenin eski Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen Covid-19 kaynaklı ölümlerin, halka açıklananın neredeyse iki katı olduğunun basına yansımasının ardından geçen hafta istifa etmişti.

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