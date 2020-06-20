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    • 20.06.2020 16:30
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    • 20.06.2020 16:33
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    Başbakanı , 'e çıkarma yaptı

    darbeci unsurlardan temizlenirken Fayiz es- komşu ülkeye çıkarma yaptı. Serrac ülkesindeki krizi görüşmek üzere 'e resmi ziyarette bulundu.

    Serrac'tan kritik ziyaret

    resmi televizyonunun haberinde, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Hükümeti Başbakanı 'ın, yaptığı günübirlik ziyaret kapsamında, Libya krizindeki gelişmeleri ele almak için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'la bir araya geldiği kaydedildi.

    , ocak ayında düzenlediği ziyaretle birlikte bu yıl ikinci kez 'i ziyaret etti.

    Ziyaret, Tebbun'un 13 Haziran'da Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul ettiği ziyaretin ardından gerçekleşti.

    Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, görüşmenin, Libya krizine siyasi çözüm bulmak için Cezayir'in çabaları kapsamında yapılacağı belirtilmişti.

    Haberler Dünya Libya Başbakanı Serrac, Cezayir'e çıkarma yaptı
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