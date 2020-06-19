Libya'da sahada yenilen Fransa, Türkiye'ye sataşmaya devam ediyor. NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi, Fransa Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de iki Türk fırkateyninin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı "Çirkin" adlı kargo gemisini, Libya'ya silah taşıyarak BM'nin silah ambargosunu ihlal ettiği şüphesiyle arama girişiminde bulunulduğunu ve Türk fırkateynlerinin "son derece saldırgan" bir tacizle kendilerini engellediğini iddia etmiş Türkiye'yi NATO'ya şikayet edeceklerini açıklamıştı.

TÜRKİYE, İFTİRALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Türkiye, Fransız askeri gemisince "NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde süratle manevra yaptığı" iddiasıyla söz konusu Fransız iftiralarına yanıt verdi. Bu konuda Türkiye'nin NATO askeri makamlarını bilgilendirdiğini vurgulayan askeri kaynaklar, Fransa'nın iddiasının aksine, NATO'nun süratli manevralardan haberdar edildiğini ifade etti.



"FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİNE OLAY ÖNCESİ YAKIT İKMALİ YAPTIK"

Bir Türk askeri yetkili, "Türk Silahı Kuvvetleri, tehlikeli hareketin, tacizin, dostane faaliyetlerin, işbirliğinin, dayanışmanın ve koordinasyonun ayırdını yapacak tecrübeye sahiptir. Ayrıca müttefikler arasında sahada herhangi bir sorun yaşanması durumunda uygulanacak koordinasyon, işbirliği, karşılıklı çalışabilirlik prensip ve usullerine de hakimdir. Arazideki müttefik unsurları arasında bugüne kadar olduğu gibi, kolaylıkla ve NATO usulleri doğru şekilde uygulandığı takdirde halledilebilecek basit bir koordinasyon sorununun, basında gündeme getirilmesi, İttifakın dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ilkeleri ve müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır. Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır.

"YÜKSEK SÜRATLİ VE TELİKELİ MANEVRADAN SÖZ EDİLMEMESİ MANİDARDIR"

Ayrıca anılan olay esnasında, Fransız harp gemisinin tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır. Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır." ifadeleriyle olayın aslını anlattı.

NATO'DA DA KEPAZE OLDU

Fransa ise, Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Akdeniz'de görev yapan Courbet adlı savaş gemisinin iki Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiği yönündeki iddiasını taşıdığı NATO'dan destek bulamadı.

Suriye'den sonra Libya'da da denklem dışına itilen Fransa'nın Türkiye'ye yönelik olumsuz yaklaşımının son örneği olan bu kargıo gemimize karşı bu saldırı, video konferansla yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda tansiyonu yükselmesine neden oldu. Toplantıda Fransa'yı Savunma Bakanı Florence Parly temsil etti. Ankara, Türkiye'yi agresif ve NATO ilkelerine aykırı davranmakla suçlayan Fransa'ya sert şekilde karşılık verdi. Tüm iddiaları da temelden yoksun diye niteleyerek reddetti.

FRANSIZ SAFSATALARINA SADECE 8 ÜLKE ARKA ÇIKTI

Fransa, 10 Haziran'da Courbet'e, bir sonraki aşaması hedefin vurulması olabilecek, toplamda üç kez radarla izleme yapıldığı iddiasını gündeme getirirken, Türkiye, radarla izlemenin söz konusu olmadığının altını kalın şekilde çizdi. Yaşananlara ilişkin detaylar hem siyasi hem askeri kanatla paylaşıldı. Fransa'nın Türkiye'yi hedef alan iddialarına 30 NATO üyesinden sekizi destek verdi. Paris'e tam destek verenler arasında Yunanistan yer alırken ABD geri planda kalmayı tercih etti.

TÜRKİYE RUSYA'YI ENGELLEDİĞİ İÇİN NATO YANIMIZDA

Libya'daki Rus varlığına kesinlikle karşı olan ABD, Libya'nın bir NATO konusu haline gelmesine de sıcak bakmıyor. Üye ülkelerin önemli bölümü Türkiye'nin Libya'da Rusya'ya ya karşı ağırlık oluşturmasından memnun. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaşananların bütünüyle açıklığa kavuşturulması için askeri makamların olayı incelediklerini söyledi.

NATO, TÜRK DENİZCİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da söz konusu iddiaların gündeme geldiği öğrenilirken konuya ilişkin hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi notunun NATO Karargahı'ndaki tüm sivil ve askeri yetkililere verildiği belirtildi.

Bir NATO yetkilisi, Fransız gemisiyle ilgili durumun kendilerine iletildiğini, ancak elektromanyetik kayıtlar sorgulandığında Fransızlardan cevap gelmediğini belirtti. Aynı yetkili tarafından Türk denizcilerinin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı davranışından dolayı da teşekkür edildiği öğrenildi.

Öte yandan Fransa'nın izlediği bölgesel politikaların yarattığı açmazların sıkıntısı nedeniyle bu gibi suni ve asılsız konuları gündeme taşıdığı da konuşulanlar arasında yer aldı.