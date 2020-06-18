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    • 18.06.2020 11:27
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    Son dakika: 'ın Kurucu Cumhurbaşkanı virüse yakalandı

    Son dakika haberine göre 'ın Kurucu Cumhurbaşkanı 'de yeni tıp Corona Virüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ile Meclis Başkanı 'in virüse yakalandığı açıklanmıştı.

    Nursultan Nazarbayev'e kötü haber!

    Kurucu Cumhurbaşkanı resmi sitesinden yapılan açıklamada, Nazarbayev'in Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

    Açıklamada Nazarbayev'in izole edildiği ifade edilerek, "Endişeye gerek yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 335 artarak 15 bin 877'ye ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

    Virüsten iyileşenlerin sayısı 273 artarak 9 bin 902'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 97'ye çıktı.

    Genel vaka sayısına dahil edilmeyen ve hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 656 artarak 6 bin 831'e yükseldi.

    Ülkede Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ile Meclis Başkanı 'in virüse yakalandığı açıklanmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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