Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.06.2020 14:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2020 14:59
    ABONE OL

    'ta 5 e yakalandı!

    Gelen son dakika haberine göre, Meclisi'ndeki 5 nin yeni tip e (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

    5 milletvekili koronavirüse yakalandı!

    Meclis Genel Sekreteri Hoşyar Karadağ, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Meclisteki milletvekilleri arasında 5 kişide Kovid-19 tespit edildi." dedi.

    Virüse yakalananlar arasında Musul Mahasin Hamdun Delî ile Ala Naşi ve Leyt Duleymi'nin olduğunu aktaran Karadağ, bu durum nedeniyle meclisin çalışmalarına ara vermeyeceğini belirtti.

    lı milletvekili Vahde Cumeyli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

    KORUMALARIYLA HASTANEDEN AYRILMIŞLARDI

    Musul Milletvekili Delî iki gün önce korumaları eşliğinde yattığı hastaneden zorla çıkarak evine dönmüştü.

    Delî'nin hastane yetkililerinin uyarılarına rağmen korumalarıyla hastaneden ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya da yansımış ve çeşitli çevrelerin eleştirisine neden olmuştu.

    Mecliste Kovid-19'a yakalanan 5'inci kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Irak'ta 5 milletvekili koronavirüse yakalandı!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri