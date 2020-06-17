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    • 17.06.2020 23:23
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    Son dakika: Başkanı Trump "" i Çin'e yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı

    Son dakika haberine göre, Başkanı Trump, ne yönelik baskı politikalarından dolayı li yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

    Trump Çin'e yaptırım kararını onayladı!

    Başkanı , Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ne yönelik baskı politikalarından dolayı li yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

    Trump, yazılı açıklamayla Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

    27 MAYIS'TA İMZASINA SUNULMUŞTU
    Tasarı, Senato'da 15 Mayıs'ta, Temsilciler Meclisi'nde de 27 Mayıs'ta onaylanarak Trump'ın imzasına sunulmuştu.

    Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor.

    Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

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