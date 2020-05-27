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    • 28.05.2020 00:48
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    Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi i sunulan yasa tasarısını onayladı

    Son dakika haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi, Sincan 'ndeki 'ne yönelik baskı politikalarından dolayı li yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Nihai onay için Trump'ın imzasına sunulan tasarı, Uygur Türkleri'ne yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

    ABD'de Uygur Türkleri için flaş karar

    ABD Temsilciler Meclisi, Sincan 'ndeki 'ne yönelik baskı politikalarından dolayı li yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

    Senato'da 15 Mayıs'ta onaylanan ve bugün Temsilciler Meclisinde oylanan tasarı, oy çokluğu ile kabul edildi.

    Tasarıda, ABD Başkanı yönetimine, Uygur Türkleri'ne ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor.

    Ayrıca tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

    Söz konusu tasarının bir versiyonu Kasım 2019'da ABD Senatosunda kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi ise bazı değişiklikler yaparak tasarıyı Aralık 2019'da tekrar Senato'ya göndermişti.

    Tasarı, nihai imza için Başkan Trump'ın masasına gitti. Trump'ın da onaylaması durumunda tasarı, resmi olarak yasalaşacak.

    Trump, dün Beyaz Saray'da tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonundan önce Çin konusunda güçlü bir adım duyacaksınız." diye konuşmuştu.

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