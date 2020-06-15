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    • 15.06.2020 12:09
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    : su, Rus paralı askerlerinin hain tuzağını açıkladı!

    haberi... Türkiye'nin üst üste yaptığı hamlelerle kaderini değiştirdiği 'dan sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Libya su, darbeci general 'e bağlı Rus paralı askerlerin Sirte kentinin batısındaki kırsala mayın döşediğini, evlere ise bomba ladığını duyurdu.

    Rus paralı askerlerinden akılalmaz tuzak

    su tarafından yürütülen Sirte ve Cufra Operasyonu Dairesi Sözcüsü Yarbay Abdulhadi Dırah, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

    Dırah, "Sirte kentindeki kaynaklarımız, Rus paralı askerlerinin Sirte kentindeki evlere bomba tuzakladığı ve kentin batı kesimlerine ise mayın yerleştirdiğini teyit etti" ifadelerini kullandı.

    Hafter'e bağlı Rus askerlerinin Libya ordusunun kente girişini engellemek hedefiyle bunu yaptığına dikkati çeken Dırah, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyi ve Terhune kentinden kaçmadan önce bomba ve mayınlar ladığını hatırlattı.

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