Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.06.2020 22:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2020 22:21
    ABONE OL

    'in başkenti Pekin'de korkutan koronavirüs gelişmesi! DSÖ açıkladı: Kaynağını araştırıyoruz

    Koronavirüsün ortaya çıktığı 'de endişe veren bir gelişme yaşandı. (DSÖ) Genel Direktörü Dr. , Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

    Çin'de endişe veren gelişme!

    Koronavirüsün ortaya çıktığı 'de endişe veren bir gelişme yaşandı.

    (DSÖ) Genel Direktörü Dr. , DSÖ'nün İsviçre'nin kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

    50 GÜN SONRA YENİDEN
    Çin'de son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülen Pekin'deki duruma değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta Çin, 50 gün tek vakanın görülmediği Pekin şehrinde yeni bir vaka dizisi rapor etti. An itibarıyla 100'den fazla yeni vaka teyit edildi." diye konuştu.

    KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
    Ghebreyesus, salgının kaynağı ve kapsamının araştırıldığını kaydetti.

    Afrika, , Orta Asya ve 'da Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çeken Ghebreyesus, salgını kontrol altına almış ülkelerin dahi ikinci bir dalga için "uyanık olması" gerektiğinin altını çizdi.

    DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise konuya ilişkin bir soru üzerine, DSÖ'nün salgını yakından takip ettiğini söyledi.

    Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Kovid-19 "yeni vaka kümelerinin" kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır." ifadesini kullandı.

    Pekin'de ortaya çıkan yeni vakaların genetik diziliminin Çin hükümeti tarafından yayımlanması çağrısında bulunan Ryan, böylelikle bu vakaların Avrupa'dan Pekin'e sıçramış olabileceğine dair iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağına işaret etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Çin'in başkenti Pekin'de korkutan koronavirüs gelişmesi! DSÖ açıkladı: Kaynağını araştırıyoruz
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri