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    • 13.06.2020 07:44
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    Son dakika: 'daki larlar Hafter vahşetini ortaya çıkarmıştı... 'den kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı

    Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri , 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin elinden alınan Terhune'de ortaya çıkan ve "kan donduran" lara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı. Guterres, Libya'da savaşan taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna uymaları gerektiğini hatırlatarak, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı da yaptı.

    BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı

    Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Terhune'de son günlerde ortaya çıkarılan ların şakınlık yaşattığını belirtti.

    Toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması, faillerin adalete teslim edilmesi, özellikle kurbanların kimliklerinin ve ölüm nedenlerinin belirlenip yakınlarına teslim edilmesi çağrısında bulunan Guterres, olarak bu soruşturmaya destek olmayı teklif etti.

    Guterres, 'da savaşan taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna uymaları gerektiğini hatırlatarak, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı da yaptı.

    , Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komitenin müzakerele yeniden başlamasını ise memnuniyetle karşıladı.

    TERHUNE VİLAYETİ GEÇEN HAFTA GERİ ALINMIŞTI
    Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta geri almıştı.

    Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya'daki toplu mezarlarlar Hafter vahşetini ortaya çıkarmıştı... BM'den kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı
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