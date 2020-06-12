



HASTANE, SU KUYUSU VE KONTEYNERDE CESETLER BULUNDU

Libya ordusunun 5 Haziran'da Terhune'de kontrolü sağlamasından çok kısa bir süre sonra, bir hastanede sivillere ait bazılarında işkence ve infaz izlerine rastlanan 106 ceset bulundu. Cesetlerden bazılarının kadın ve çocuklara ait olduğu açıklandı.

Libya hükümetine bağlı güçler kent içi ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğünde ise su kuyusuna atılmış, konteynerde yakılmış, bir araziye gömülmüş cesetlere rastladı.

Terhune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Buravi Mesud Muhammed Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin çıkarılmasının ardından kentte şu ana kadar 160 kadar ceset bulunduğunu söyledi.