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    • 12.06.2020 11:25
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    : 'da kabus gibi 24 saat! 8 bin 987 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

    haberine göre 'da yeni tip virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 511 bin 423’e, ölü sayısı 6 bin 715’e yükseldi. Ülkede vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8 olarak açıklandı.

    Rusya'da kabus gibi 24 saat!

    virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 987 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 511 bin 423'e çıktı.

    Ülkede son bir günde ölü sayısı 183 artarak 6 bin 715'e, iyileşen sayısı 8 bin 220 artarak 269 bin 370'e ulaştı.

    Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8 olarak açıklandı.

    Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent 'da son 24 saatte vaka sayısı 1714 artarak 202 bin 935'e, ölü sayısı 49 artarak 3 bin 187'ye çıktı.

    BİR GÜNDE 343 BİN TEST
    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 343 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 14 milyon 200 binden fazla olduğu belirtildi.

    Açıklamada, 322 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

    Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

    Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

    Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da kabus gibi 24 saat! 8 bin 987 kişide daha Kovid-19 tespit edildi
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