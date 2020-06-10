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    • 11.06.2020 04:39
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu, Yunan tutuştu! " ile sıcak çatışma istemiyoruz..."

    Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı , 'in "sıcak nokta" olmaya devam ettiğini ama 'ın sıcak çatışma yaşanmasını istemediğini söyledi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı ise geçtiğimiz günlerde "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" demişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın net açıklamalarından sonra Yunanistan'ın çark etmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Bakan Akar net konuştu, Yunanistan tutuştu!

    Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı , video konferans yoluyla düzenlenen 5. Delfi Ekonomik Forumu'nun, Yunanistan Avrupa ve Vakfı (ELIAMEP) ile ortaklaşa düzenlenen ''deki Yeni Düzen' panelinde konuştu.

    ''YUNANİSTAN SICAK ÇATIŞMA İSTEMİYOR''
    Dokos, "Bu yaz sıcak olayın yaşanması, Yunanistan'ın en son istediği şey olur" ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'in sıcak nokta olarak kalmaya devam ettiğini söyleyen Yunan politikacı, bölge için 'sıfır nokta' nitelendirmesinde bulundu.

    Bölgede birçok aktörün bulunduğunu ama hiçbirinin durumu kontrol etmediğini iddia eden Dokos, "Avrupa Birliği sıradan bir gözlemci. D'nin çok sayıda iç sorunu var. 'da durum kontrolden çıktı. sorun olarak kalıyor. Tek olumlu şey, neyse ki, mülteci akışlarının önemli ölçüde azalması" dedi.

    Dokos, Avrupa Birliği'nin (AB) ile işbirliğini canlandırmak için yeni yöntemler bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

    HULUSİ AKAR'DAN YUNANİSTAN'A NET CEVAP!
    Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, haddini aşan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef alan Yunan general, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" şeklinde gülünç ifadelere imza atmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın açıklamalarına tepki göstererek, "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

    Haberler Dünya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu, Yunan tutuştu! "Türkiye ile sıcak çatışma istemiyoruz..."
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