Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan'dan tehlikeli tahrik. Edinilen son dakika habere göre; Yunan fırkateyni Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı. Türk donanması olaya anında müdahale etti.

TÜRK FIRKATEYNİNDEN UYARI!

TRT World'ün haberine göre Yunan donanması Libya'ya giden Türk kargo firkateyn gemisinin önünü keserek durdurmaya çalıştı.

Yunan askeri helikopteri müdahale için konuşlandırıldı.

Türk firkateyninin yayınladığı uyarının ardından, Yunan güçleri geri çekildi.