Komisyonun ayrıca, "Bu mezalimi işleyenlerin ortaya çıkarılması ve adalete teslim edilmeleri için her çabayı göstereceğine" vurgu yapıldı.

Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan aşırı görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune'deki silahlı grupların en güçlüsü olarak görülüyordu.

Kaniyat'ın, kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakma çabalarıyla, kentte çok sayıda düşman edindiği biliniyor.