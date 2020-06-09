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    • Dünya
    • 09.06.2020 11:43
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    • 09.06.2020 11:44
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    'ta 'nden meclisin feshedileceği iddialarına tepki: Abesle iştigaldir

    'ta Yürütme Kurulu Üyesi Halil el-Barumi, ülkenin içinde bulunduğu durumda nin "abesle iştigal" olacağını ifade etti. 'nın tek başarı örneği Tunus, komşusu 'da yaşanan gelişmelerle eş zamanlı siyasette gerilimin yükseldiği bir döneme şahitlik ediyor.

    Tunus'tan o iddialara tepki

    Barumi, yaptığı açıklamada, "Vatanı Kurtarma Heyeti" adlı grubun ve seçimlerin yenilenmesi yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

    Meclisin feshedilmesi konusunu değerlendiren Barumi, "Tunus'un içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik durum ışığında bu açıklamalar abesle iştigaldir." dedi.

    Barumi, "Ülkedeki demokrasi ortamında insanların kendilerini ifade hakkı var. Bu açıklamalar ise Tunus halkının kaygılarını yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

    'nın tek başarı örneği , komşusu 'da yaşanan gelişmelerle eş zamanlı siyasette gerilimin yükseldiği bir döneme şahit oldu.

    Birleşik Arap Emirlikleri ve basını Meclis Başkanı ve lideri Raşid el-Gannuşi'ye yönelik bir karalama kampanyası başlatırken, Tunus içindeki bazı aktörlerin de bu asılsız haberleri kullanmasıyla "Meclisin feshedilmesi, hükümetin düşmesi" yönünde sosyal medyada bazı kampanyalar yapıldı.

    Haberler Dünya Tunus'ta Nahda Hareketi'nden meclisin feshedileceği iddialarına tepki: Abesle iştigaldir
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