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    • Dünya
    • 09.06.2020 14:27
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    • 09.06.2020 14:30
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    Son dakika: 'da larında bugün en yüksek iyileşme rakamı kaydedildi!

    Yeni tip larının giderek azaldığı 'da bugün açıklanan rakamlarda en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görüldü.

    O ülkede vaka sayılarında en yüksek iyileşme kaydedildi!

    Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son 24 saatte 7 yeni nın görülerek toplam sayının 8 bin 336'ya yükseldiğini açıkladı.

    Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren olmadığını belirten Nur Hişam, 281 vakanın iyileşmesiyle şimdiye kadar 6 bin 975 kişinin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

    Bugün açıklanan rakamın, 'da Covid-19 salgını başladığından bu yana iyileşen sayısında görülen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

    Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, eğitim kurumlarının ne zaman yeniden açılacağına dair yarın bir açıklama yapılacağını ifade etti.

    Malezya hükümeti, 10 Haziran'dan itibaren Covid-19 tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılıp normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Malezya'da koronavirüs vakalarında bugün en yüksek iyileşme rakamı kaydedildi!
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