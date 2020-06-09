



KABADAYI KAVGASI

Trump, ABD Savunma Bakanı Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley ile bir araya geldi. İkiliden, 10 bin asker istedi. Toplantıda sesler yükseldi! Kavgayı aktaran Beyaz Saray'dan bir görevli, "Beyaz Saray'da bir kabadayı var, ona karşı bir kabadayı lazımdı" dedi.