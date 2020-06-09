ABD'DE siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, 13'üncü gününe girdi. Dün, bir kez daha polis ve göstericiler arasında gerilim yükseldi. Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentindeki polis departmanının kapatılacağı belirtildi.
KABADAYI KAVGASI
Trump, ABD Savunma Bakanı Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley ile bir araya geldi. İkiliden, 10 bin asker istedi. Toplantıda sesler yükseldi! Kavgayı aktaran Beyaz Saray'dan bir görevli, "Beyaz Saray'da bir kabadayı var, ona karşı bir kabadayı lazımdı" dedi.
BELÇİKA
İtalya, İngiltere, Fransa ve Brüksel'de sokağa çıkan vatandaşlar, ırkçılığa karşı tepki gösterdi. Polisler protestolara biber gazı ile karşılık verdi. Dünyaya demokrasi ve özgürlük dersi veren Avrupa'da vatandaşlar yerlerde sürüklendi.
İNGİLTERE
Irkçılık karşıtı protestolar İngiltere'de de devam etti. Bristol kentindeki gösteride köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli yıkılıp nehre atıldı.
FRANSA
Fransa'da da vatandaşlar ırkçılık karşıtı gösteriler için sokaktaydı. Binlerce insan, Floyd'u anarken gözyaşlarını tutamadı.
İTALYA
İtalya'da da benzer görüntüler hakimdi. Protestocular, ABD bayrağı açarak yaşanan ırkçılığa tepki gösterdi.