Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksiz Çipras, Kathimerini gazetesine konuştu. Çipras Miçotakis'e çağrı yaparak, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla" dedi.

"HERKES, TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI BİLİYOR"

Başbakanlığı döneminde (2015-2019) Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ifade eden Çipras, "Ben Başbakan iken (2015-2019) en zor anlarda bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arıyordum. Miçotakis'in böyle bir imkanı yok." dedi. Ayrıca Çipras, "Türkiye'nin tek başına kaldığını söylüyorlar. Nerede? Türkiye uluslararası siyaset sahnesindeki rolünü güçlendirdi. AB, Türkiye olmadan sığınmacı konusunun çözülemeyeceğini idrak etti. ABD de, Suriye ve Libya'da Türkiye'siz çözüm olamayacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM ALMADI"

SYRİZA lideri, Yunanistan hükümetinin, kendi başbakanlığı döneminden kalma "Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hiç hayata geçirmemesini" de eleştirdi.