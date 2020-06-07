İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 291'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 72 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 291'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 596'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 134 bin 349 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Cihanpur, salgının başından bu yana bir günde yapılan test sayısında 25 bine ulaşarak rekor kırdıklarını ve toplamda 1 milyon 84 bin 857 Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

"ZİRVE NOKTASI GEÇİLDİ"

Ülkenin güneyinde Irak sınırındaki Huzistan eyaletinin "kırmızı" bölge olarak ilan edildiğini belirten Cihanpur, Hürmüzgan ve Kürdistan eyaletlerinin de riskli eyaletler arasında olduğunu kaydetti.

Cihanpur, tüm dünyada olduğu gibi İran'da da normalleşmenin ardından meydana gelen artışın normal olduğunu vurgulayarak "Kovid-19'da zirve noktasını geçtik, düşüşe geçtik ve hastalık azalmaya doğru gidiyor. Birinci dalgada olsak da zirveyi geçtik. Normalleşmeyle sayıların artması çok normaldir. Hastaneye yatırılanlar ve yoğun bakımdakilerin sayısı azaldı." diye konuştu.

İran'da mayısın başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

VAKA SAYISI 7 MİLYONU AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 814 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (676 bin 494), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 390), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (247 bin 678), İtalya (234 bin 801), Peru (191 bin 758), Almanya (185 bin 696) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 169 bin 218'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler, şöyle sıralandı:

"Fransa (153 bin 634), Şili (127 bin 745), Meksika (113 bin 619), Pakistan (98 bin 943), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (95 bin 57), Çin (83 bin 36), Katar (67 bin 195), Bangladeş (65 bin 769) ve Belçika (59 bin 226)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 402 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 3 milyon 422 bin 299 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 175 bin 940 kişi tedavi görüyor.