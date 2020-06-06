



ABD'li iş adamı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2015'te Corona'yı tanıttı! Salgının başlamasının ardından aşıyı bulmak için kolları sıvadı. Şimdi de yeni tahminlerini sıraladı:



En iyi senaryoyla aşı, 2021'in sonunda hazır olacak ve üretime geçilecek.



Salgında ikinci dalga kesinlikle olacak. Güney ve Orta Amerika'da hızlı ilerleyecek.



Salgın ABD başkanlık seçimlerini etkileyecek. İnsanların uzmanlığın önemini gördüğüne şahit oluyorum. Buna göre bir tepki verebilirler.