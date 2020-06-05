"İNSANLARI TEKRAR EVE KAPATAMAYIZ"

Başbakan İon Kiku da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İnsanları evlerine tekrar kapatamayız, ülke ekonomisini durduramayız. Herkese ceza veremeyiz ancak uzmanlara kulak asabiliriz. Çünkü hastanelerde yatak sayısı ancak 5 gün daha yeter." ifadelerini kullandı.

Kiku, halkı hafta sonu evde kalmaya çağırdı.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu da katıldığı bir televizyon programında, pazar yerlerinin yeniden kapatılabileceğine işaret ederek, "Pazar yerlerinde denetimler yapıldı. En büyük sorun, vatandaşların Kovid-19'a karşı uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uymamasıdır." diye konuştu.