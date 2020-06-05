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    • Dünya
    • 05.06.2020 Gazete
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    Gurbette büyük acı! Havuzda cesetleri bulundu...

    ’da yaşayan Tuncelili iki oğlu ile birlikte yeni evlerinin havuzunda ölü olarak bulundu. Sevenleri yasa boğuldu... kadının komşularının "Hiçbir çığlık veya başka bir ses duymadık'' dedikleri öğrenildi.




    Anne, iki çocuğuyla birlikte havuzda boğularak öldü. Acı olay Fransa'da yaşandı. 6 yıllık evli olan Muharrem-Dilek Yücetepe çifti bir süre önce Juvignac bölgesinde bir ev satın aldı. Evin bahçesine bir yüzme havuzu yaptırdı. Muharrem Yücetepe, 2 Haziran'da eşi Dilek (36) ve çocukları Cem (5) ve Dersim'i (2) tadilat çalışmalarını takip etmeleri için eve bıraktı. Ailesine telefonla bir türlü ulaşamadı, geri döndü. Havuzda eşi ve iki oğlunun cansız bedenleriyle karşılaşınca şok geçirdi.



    Fransa polisi, işçiler akşam üzere gittikten sonra çocukların havuza düştüğü, iyi yüzme bilmeyen annenin de onları kurtarmak isterken boğulduğunu değerlendiriyor.

    HİÇBİR SES DUYMADIK
    Genç kadının komşularının "Hiçbir çığlık veya başka bir ses duymadık'' dedikleri öğrenildi.

    SIRRIBERK ARSLAN

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