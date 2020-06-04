Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.06.2020 19:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2020 20:16
    ABONE OL

    Son dakika: ten iyileşenlerin sayısı dünya inde 3 milyon 200 bini geçti

    Son dakika haberi... (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı dünya inde 3 milyon 200 bini geçti. En fazla hastanın iyileştiği ülke 690 bin 457 ile oldu.

    İyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti

    Dünya inde yeni tip (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 200 bini aştı.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 201 bin 16 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

    EN FAZLA İYİLEŞME ABD'DE OLDU
    En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla (690 bin 457), (266 bin 132), (204 bin 623), (167 bin 800), (161 bin 895), (130 bin 852), (127 bin 485), (107 bin 776), Şili (90 bin 748) ve (78 bin 319) oldu.

    Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 627 bin 331'e ulaşırken, virüs nedeniyle 389 bin 251 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri