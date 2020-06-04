



'TWİTTER'IN AÇIKLAMASINA KATILMIYORUM'

Hesabın sahibi, Mashable'a yaptığı açıklamada, "Bilgilenmek için sosyal medyaya giderek daha fazla ihtiyaç duyan özgür bir toplum olarak yayınladıkları mesajlar nedeniyle seçilmiş yetkililerimize hesap sorma sorumluluğumuz var. Ne kadar zorlukları olursa olsun sosyal medya platformlarının da benzer sorumlulukları var" dedi ve ekledi:

"Twitter, bir dünya lideri söz konusu olunca mesajın içerikten bağımsız olarak erişilebilir olmasının ulusal çıkarlar açısından iyi olabileceğini savunuyor. Bu açıklamaya katılmıyorum ve bu içeriğin platformun topluluk kurallarına aykırı olup olmadığını bilmemiz gerektiğini düşünüyorum"

