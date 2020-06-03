

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, "Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı." ifadelerini kullandı.

Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter'e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.

Libya ordusu bugün Trablus Uluslararası Havaalanı'nı Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlattığını duyurmuştu.

Trablus Uluslararası Havaalanı

Başkent Trablus'un 27 kilometre güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı 1934 yılında İtalyanlar tarafından yapıldı.

Askeri hava üssü olarak kurulan havaalanı ilk önce "Regia Aeronautica" olarak isimlendirilmişti. 1938 yılında genişletilerek, adı "Tripoli-Castel Benito" olarak değiştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011'de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağından dolayı uçuşlara kapatıldı.

Aynı yılın ağustos ayında Kaddafi karşıtı devrimci Zintan Tugayı havaalanını ele geçirdi ve Ekim 2011'de uçuşlara tekrar başlandı.

2014 yılı ağustos ayında Fecr Libya milis grubunun havaalanına saldırarak burada kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurularak, Mitiga askeri havaalanına nakledildi ve bir daha da kullanılamadı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Libya ordusunun başkent Trablus'un güneyine başlattığı operasyonlar karşısında mevzi kaybetmeye devam ediyor.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, cephe hatlarında tutunamayan ve kaçan Hafter milislerinin araçlarının etkisiz hale getirildiğine dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Darbeci Hafter'e bağlı milislerin mevzi kaybettiği yerlerden Trablus Uluslararası Havalimanı bölgesinin yakınlarındaki bir noktadan paylaşılan görüntülerde, kaçan Hafter milislerinin araçlarının etkisiz hale getirildiği görüldü.

Libya ordusu, bugün sabah saatlerinde Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın kurtarılması için operasyonun resmen başladığını duyurmuştu.



Havalimanı çevresindeki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

ORDU GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin batısındaki farklı bölgeleri de milislerden temizlemeye devam ediyor.