Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ordunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yayımlanan açıklamasında, Hafter milislerinin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını açıkladı.

Kununu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihtimali göz önünde bulundurularak söz konusu cesetlerin toplanması sırasında koruyucu giysiler giyilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiklerini ifade etti.

Kununu ayrıca orduya bağlı 307. Taburun, Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde Hafter milislerine bağlı bir birliği topçu ateşiyle hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Sirte ve El-Cufra'nın Güvenliğini Sağlama Operasyon Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Abdulhadi Dirah, yaptığı açıklamada, Sirte'de Hafter saflarında savaşan 2 Rus paralı askerin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2'sinde de virüse rastlandığını belirtti.

Dirah, Sirte'deki tıbbi kaynakların, 2 paralı askerin virüs nedeniyle öldüğünü doğruladığını aktardı.

