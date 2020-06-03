Çin, Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 380 bini geçti. Dünya genelinde 6.4 milyon kişi enfekte oldu, 2.9 milyon kişi de hastalığı yendi. SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı Kovid-19 enfeksiyonuna karşı önlemler, aşı ve yeni tedavi yöntemlerine yönelik çalışmalar sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir uyarı geldi. Salgınla mücadele döneminde antibiyotik kullanımının arttığını açıklayan Ghebreyesus, Kovid-19 tedavisinde antibiyotiğin bakteri direncini güçlendirerek daha fazla ölüme neden olacağına söyledi.
Ghebreyesus, koronavirüsü tedavisinde antibiyotik kullanmanın tehlikeli olduğunu ve bakteriyel enfeksiyonları artıracağına da dikkat çekti. DSÖ Direktörü, bakteriyel enfeksiyonların geleneksel olarak bunları tedavi etmek için kullanılan ilaçlara giderek daha dirençli hale geldiğini aktardı. Kovid-19 hastalarının yalnızca küçük bir kısmında bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgını, antibiyotik kullanımının artmasına neden oldu, bu da nihayetinde pandemi sırasında ve sonrasında hastalığın etkisini arttıracak, ölümleri etkileyecek ve bakteri direncinin artmasına yol açacak."
HİNDİSTAN'IN HER KÖŞESİNDE
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemler Hindistan'da hafifletilirken, sağlık bakanlığı vaka sayısının 200 bini geçtiğini duyurdu. Koronavirüsünden etkilenenlerin hızla artmasıyla Hindistan vaka sayısında Fransa'yı geçerek dünya sıralamasında yedinci oldu. Mart ayında Başbakan Nardendra Modi'nin 1.3 milyar insanı etkileyen ani karantina kararının ardından, ülkede çoğunluğu göçmen işçi olmak üzere milyonlarca kişi işsiz kaldı. Evlerine dönmelerine de izin verilmeyen işçiler günlerce yürümek zorunda kaldı. 5612 kişinin öldüğü Hindistan'da dün 200 yeni trenin çalışır duruma gelmesiyle, binlerce kişi tren istasyonlarına akın etti. Kısıtlama tedbirleriyle beraber Yeni Delhi ve Mumbai'de çalışmaya gelen göçmen işçileri, evlerine dönmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ülkedeki sağlık örgütleri ortak açıklama yaparak uyarıda bulundu:
"Hastalığın yayılma ihtimalinin düşük olduğu salgının başlangıcında, göçmenlerin evine dönmesine izin verilmiş olsaydı, mevcut durumdan kaçınılabilirdi. Geri gönen göçmenler, enfeksiyonu özellikle sağlık sisteminin zayıf olduğu bölgeler olmak üzere ülkenin her köşesine taşıyacak."
İNSANLI LİKÖR TEDAVİSİ YENİDEN BAŞLATILDI
ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly and Company, Kovid-19'a karşı geliştirdiği antikor tedavisini insanlar üzerine denemeye başladı. Şirketten yapılan açıklamada, pazartesi günü başlanılan deneyin sonuçlarının haziran sonlarına doğru çıkmasını bekledikleri belirtildi. Eli Lilly, muhtemel antikor tedavisi için insanlı deneylere başlayan ilk şirket oldu. İlk aşama deneylerinde, geliştirilen antikor tedavisinin güvenli ve iyi tolere edilebilir olup olmadığı test edilecek. Şirket, test sonuçları Kovid-19'a karşı etkili olduğunu gösterirse antikor tedavisinin sonbahar itibariyle hazır olabileceğini söyledi. Eli Lilly'nin antikor tedavisi Kanada merkezli biyoteknoloji şirketi AbCellers ortaklığında geliştirildi.