Çin, Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 380 bini geçti. Dünya genelinde 6.4 milyon kişi enfekte oldu, 2.9 milyon kişi de hastalığı yendi. SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı Kovid-19 enfeksiyonuna karşı önlemler, aşı ve yeni tedavi yöntemlerine yönelik çalışmalar sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir uyarı geldi. Salgınla mücadele döneminde antibiyotik kullanımının arttığını açıklayan Ghebreyesus, Kovid-19 tedavisinde antibiyotiğin bakteri direncini güçlendirerek daha fazla ölüme neden olacağına söyledi.

Ghebreyesus, koronavirüsü tedavisinde antibiyotik kullanmanın tehlikeli olduğunu ve bakteriyel enfeksiyonları artıracağına da dikkat çekti. DSÖ Direktörü, bakteriyel enfeksiyonların geleneksel olarak bunları tedavi etmek için kullanılan ilaçlara giderek daha dirençli hale geldiğini aktardı. Kovid-19 hastalarının yalnızca küçük bir kısmında bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:



"Kovid-19 salgını, antibiyotik kullanımının artmasına neden oldu, bu da nihayetinde pandemi sırasında ve sonrasında hastalığın etkisini arttıracak, ölümleri etkileyecek ve bakteri direncinin artmasına yol açacak."