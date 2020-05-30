ABD'nin Minnesota eyaletinde geçtiğimiz günlerde insanlık dışı bir olay gerçekleşti. Polis memuru Derek Chauvin, diziyle boğazına bastığı siyahi George Floyd'u katletti. Bu korkunç olaydan sonra Amerika'nın birçok noktasında ırkçılığa karşı eylemler düzenlendi.
ÖFKELERİ DİNMİYOR
Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaleti ise önceki gece alev alevdi. Polis şiddetini protesto etmek için sokağa dökülen göstericiler, Minneapolis'teki karakolu ateşe verdi. Bu sırada tüm ekipler, binayı terk etti. Ancak göstericilerin öfkesi dinmedi. Bazı gruplar, marketleri de ateşe verdi.
46 yaşındaki Floyd, dolandırıcılık şüphe siyle gözaltına alınmıştı. Yerde boğulurken "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Göstericiler, bu acı olayın yaşandığı noktada buluşup birbirine sarıldı.
Biber gazı yiyen göstericiler, üzerlerine süt döktü.
CANİ TUTUKLANDI
Floyd'u boynuna dizini basarak öldüren polis Derek Chauvin, cezaevine gönderildi.
EŞKIYALAR
ABD Başkanı Trump, protestoları Twitter'dan tehdit etti. "Bu eşkıyalar Floyd'un anısına hakaret ediyor. Yağma başlarsa silahlar ateşlenir" dedi. Sosyal medya kararnamesini de imzalayan Trump, şunları söyledi: Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz.