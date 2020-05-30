



EŞKIYALAR

ABD Başkanı Trump, protestoları Twitter'dan tehdit etti. "Bu eşkıyalar Floyd'un anısına hakaret ediyor. Yağma başlarsa silahlar ateşlenir" dedi. Sosyal medya kararnamesini de imzalayan Trump, şunları söyledi: Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz.