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    • 29.05.2020 12:21
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    : 'da virüs kabusu! Bir günde en yüksek kayda geçti

    haberi... 'da son 24 saatte yeni tip virüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken toplam 4 bin 374'e, vak'a sayısı ise 387 bin 623'e yükseldi. Ülkede bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti.

    Rusya'da kabus gibi 24 saat

    Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 232 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam nın 4 bin 374'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bir günde en yüksek ölüm sayısı kaydedildi. Ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 572 yeni vak'a tespit edildiği, toplam vak'a sayısının 387 bin 623'e ulaştığı açıklandı. Vak'a sayısında günlük artış oranı yüzde 2.3 olarak bildirildi. Rusya, dünya genelinde en çok korona virüs vak'a sayısına sahip 3. ülke konumunda bulunuyor.



    Rusya'da dün 174, 27 Mayıs'ta 161, 26 Mayıs'ta 174, 25 Mayıs'ta 92, 24 Mayıs'ta 153, 23 Mayıs'ta 139, 22 Mayıs'ta 150, 21 Mayıs'ta 127, 20 Mayıs'ta 135 kişi öldü.

    Rusya'da korona virüs salgınının başlangıcından itibaren yapılan toplam test sayısının 10 milyona ulaştığı açıklandı. Ülkede iyileşenlerin sayısının ise 150 bin 993'ten 159 bin 257'ye yükseldiği bildirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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