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    • Dünya
    • 27.05.2020 Gazete
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    Trump'ın şirketlerini Kovid-19 salgını vurdu!

    Salgın, ABD Başkanı Trump’ın şirketlerini de olumsuz etkiledi. Otel ve golf kulüplerinde çalışan 2 bin 100 kişi izne gönderildi, yüzlerce kişinin de işine son verildi.

    'İş'e bak
    Corona salgını, ABD Başkanı Trump'ın da ekonomisini yerle bir etti! Ülkesi virüsten dolayı zor günler yaşayan Trump, otel ve golf kulüplerinde çalışan 2 bin 100 kişiyi zorunlu ücretsiz izne gönderdi. Birçok personelin de işine son verdi. Eyalet tarafından verilen kararla kapatılan Las Vegas otel ve işletmeler arasında, Başkan Trump'ın otelinin de olduğu belirtildi.

    Washington'daki Trump Otel'in Müdürü John Boardman, salgın sebebiyle otelde yüzde 1 veya 2 doluluk yaşandığını söyledi.



    ABD'de dün virüsten ölenlerin sayısı 100 bin 21'e yükseldi.
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