Trump'ın şirketlerini Kovid-19 salgını vurdu!

salgını, ABD Başkanı Trump'ın da ekonomisini yerle bir etti! Ülkesi virüsten dolayı zor günler yaşayan Trump, otel ve golf kulüplerinde çalışanzorunluBirçok personelin de işine son verdi. Eyalet tarafından verilen kararla kapatılan Las Vegas otel ve işletmeler arasında, Başkan Trump'ın otelinin de olduğu belirtildi.Trump Otel'in Müdürü John Boardman, salgın sebebiyle otelde yüzde 1 veya 2 doluluk yaşandığını söyledi.ABD'de dün virüsten ölenlerin sayısı 100 bin 21'e yükseldi.