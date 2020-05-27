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    • 27.05.2020 09:02
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    : 'da korkutan tablo! Artmaya devam ediyor

    haberine göre dünyada en çok vakası bulunan ikinci ülke olan 'da son 24 saatte 16 bin 324 yeni vaka tespit edildi.

    Brezilya'da korkutan tablo! Artmaya devam ediyor

    Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.

    Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Brezilya'da korkutan tablo! Artmaya devam ediyor
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