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    • 26.05.2020 15:40
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    : liderinin yardımcısı olarak bilinen al-Jubouri öldürüldü

    haberi... liderinin yardımcısı olarak bilinen al-Jubouri’nin, ’ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

    DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü

    Terör örgütü lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı al-Jubouri'nin, 'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri'nin öldürüldüğünü duyurdu.

    DEAŞ LİDERİ YAKALANMIŞTI
    Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: DEAŞ liderinin yardımcısı olarak bilinen Moataz al-Jubouri öldürüldü
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