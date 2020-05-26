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    • 27.05.2020 00:25
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    Son dakika: basınından bomba iddia: Trump'ın 'daki tüm askerlerini çekeceği iddia edildi

    Son dakika haberine göre, Başkanı 'ın, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine kadar 'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planladığı ve Savunma Bakanlığının () bu konuda planlama yaptığı iddia edildi.

    ABD basınından bomba iddia!

    gazetesinin 'li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri yetkililerin gelecek günlerde Trump'a çekilme konusunda brifing vereceği ileri sürüldü.

    Haberde, Trump'ın kasımdan önce çekilmenin tamamlanmasını istediği ancak 'un ise Trump'a daha yavaş ve planlı şekilde çekilmenin faydalı olacağını önereceği kaydedildi.


    HOFFMAN, DETAY VERMEDİ
    Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin 'la yaptığı anlaşmaya göre temmuza kadar 'daki asker sayısının 8 bin 600'e çekilmesi planının devam ettiğini vurguladı.

    Hoffman, yeni bir planlama olup olmadığı konusunda veya Pentagon'un Trump'a vereceği brifingde nasıl bir öneride bulanacağına dair herhangi bir detay vermeyeceğini ifade etti.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD basınından bomba iddia: Trump'ın Afganistan'daki tüm askerlerini çekeceği iddia edildi
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