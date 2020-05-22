Ülke geneli anketlerinde önde çıkan Biden, "kararsız eyaletler (swing states)" denen kritik eyaletlerde ise Trump'la başa baş görünüyor. Medyadaki yansımalara bakıldığında ise Kovid-19 salgınının en çok da "Trump'ın en önemli kozu" olan ekonomiyi vurduğuna dikkat çekiliyor.

Trump yönetiminin tedbir almakta geç kalıp kalmadığından virüsün Çin'de bir laboratuvardan çıkıp çıkmadığına kadar birçok başlıkta birbirlerinden ciddi şekilde ayrışan Cumhuriyetçiler ile Demokratlar, son yılların en kritik başkanlık seçimi için gün sayıyor.

Böylesine bir kriz döneminde hangi konu başlıklarının seçimleri ne şekilde etkileyebileceğine ilişkin tartışmalar da Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Bu tartışmaların ışığı altında genel kanı, seçimlere kadar hissedilebilir bir ekonomik toparlanmayı başarabilmesi durumunda Trump'ın halen Biden'dan bir adım önde olduğu, ekonomik toparlanmayı başaramaması durumunda ise Biden'ın rahat kazanacağı yönünde.