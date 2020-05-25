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    • 25.05.2020 11:35
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    Son dakika: ’da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 257’ye yükseldi

    Son dakika haberi... ’da 289 yeni virüs vakasının daha tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 178 bin 570’e yükseldi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 257’ye yükseldi.

    Almanya’da ölü sayısı yükseldi
    'da (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 289 yeni vaka tespit edilirken 10 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 178 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 257'ye yükseldi.

    Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, virüs vakalarının yüzde 52'sinin kadınlardan, yüzde 48'inin ise erkeklerden oluştuğu Almanya genelinde vakaların yalnızca yüzde 2'si 10 yaş altında görüldü.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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