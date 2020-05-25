



10 günde 6 milyon 574 bin kişiye yapılan testler, 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmadı.

Daha önce 3 milyon testin uygulandığı kentte tüm yetişkinleri ve okul çağındaki çocukları test etmeye yönelik hedefe büyük ölçüde ulaşıldığı tahmin ediliyor.