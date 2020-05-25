DAILY MIRROR: HİLEKAR VE KORKAK

Daily Mirror, haberinde Cummings'i "hilekar" ve ona arka çıkan Johnson'ı ise "korkak" olarak niteledi. Haberde, Cummings'in "bildiğini okurken" Başbakan'ın da ona karşı harekete geçmekten "korktuğu" ifade edildi.

Guardian'ın haberinde ise kendi milletvekilleri ve bilim kurulu uzmanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiden gelen eleştirilere rağmen Johnson'ın Cummings'i savunduğuna dikkat çekilerek, Başbakan'ın danışmanının kariyerini kurtarmak için kendi siyasi itibarını riske attığı yazıldı.

Gazetenin başyazısında ise "Hiç kandırıldığınızı hissettiniz mi? Kuralların Başbakan'ın arkadaşları için isteğe bağlı olduğu ortaya çıktı." denildi.

Öte yandan hükümete yakın Daily Telegraph, Sun ve Daily Express gazeteleri, Johnson'ın sözlerine yer vermekle yetinirken, Times Başbakan'ın Cummings hakkında söylediği "Herhangi bir baba gibi davrandı" şeklindeki ifadesini manşette çekti.