"Libya topraklarında kazanılan zaferler, diktatörlük ve zulme karşı devrimin zaferleridir. Bu zaferler, batıl ne kadar saldırgan olursa olsun halkların galip geleceği umudunu yeşertmektedir." ifadesini kullanan Karadaği, bölgede yaşanan çatışmaların halkların özgürlük ve onurlu yaşam için gösterdiği iradeyle diktatörlük arasında süregelen bir mücadele olduğunu vurguladı.