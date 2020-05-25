ŞİDDETLE KINIYORUZ

"Hiçbir askeri hedefe hizmet etmeyen, halk arasında korkuya neden olan ve uluslararası insancıl hukuka göre koruma altında olan sivillerin haklarını çiğneyen bu tür fiilleri şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Libyalıların Ramazan Bayramı'nı geçirmek için döndüğü evlerinin hedef alınmasının, bunun kasıtlı bir eylem olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Libyalılara, güvenlik güçlerinin direktiflerine uyma, güvenli olduğu ilan edilmeyen bölgelerden uzak durma ve şüpheli cisimlere yaklaşmama çağrısı yapıldı.