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    • Dünya
    • 24.05.2020 19:58
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    • 24.05.2020 19:58
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    Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi

    Son dakika haberi... 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte, hariç 50 artarak 32 bin 785'e çıktı. Ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1158'lik düşüşle 56 bin 594'e geriledi. Koronavirüs bulaşanların toplam sayısı ise 229 bin 858 oldu.

    İtalya'da son rakamlar dikkat çekti

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte, hariç 50 artarak 32 bin 785'e çıktı.

    Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

    Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1158'lik düşüşle 56 bin 594'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 229 bin 858 oldu.

    İYİLEŞENLERİN SAYISI 140 BİN 479'A ÇIKTI
    İyileşenlerin sayısı bugün 1639'luk artışla 140 bin 479'a çıktı.

    Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte bir bölge hariç, 50 daha artarak 32 bin 785'e ulaştı.

    Sivil Savunma açıklamasında, ülkede bugüne kadar en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nden son 24 saate ilişkin ölü sayısının gelmediği, 50 ölümün diğer 19 bölgede kayda geçtiği belirtildi.

    Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş de sürüyor. Dün 572 olan sayı, bugün 553'e geriledi.

    Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 474 bin 12 test yapıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi
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