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    • 23.05.2020 16:15
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    : 'nın başkenti ’da hareketli dakikalar! Maskeli kişi ya girerek içeridekileri aldı

    haberi... 'nın başkenti ’da bir şubesine girerek içeridekileri alan maskeli kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Bomba imha ekipleri bankada arama çalışmalarını sürdürürken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Görgü tanıklarından ve polisten alınan bilgiye göre, Zemlyanoy Val Caddesi'ndeki özel bir ya ait şubeye giren maskeli bir kişi içeridekileri aldı.

    Yetkililer, üzerinde bomba olduğunu iddia ederek banka yetkililerinden yüksek miktarda para talep ettiği belirtilen kişinin, kurye şirketinde çalıştığını ve üzerinde söz konusu şirkete ait kıyafetler olduğunu ifade etti.

    Olay yerine giden emniyet güçleri, söz konusu kişiyi operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

    Bomba imha ekipleri bankada arama çalışmalarını sürdürürken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'nın başkenti Moskova’da hareketli dakikalar! Maskeli kişi bankaya girerek içeridekileri rehin aldı
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