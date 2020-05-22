Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.05.2020 01:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2020 01:33
    ABONE OL

    Başkanı Trump'tan eyalet valilerine "lerin açılmasına izin verin" çağrısı

    Başkanı , eyalet valilerinden yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapatılan ler de dahil olmak üzere lerin açılmasına izin vermelerini isteyerek, aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını açıkladı.

    Trump'tan dikkat çeken çağrı

    Başkanı , eyalet valilerinden yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapatılan ler de dahil olmak üzere lerin açılması çaprısında bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump, 'da basına yaptığı açıklamada, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor." dedi.

    Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığını anımsatan Donald Trump, "Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

    "İBADETHANELER TOPLUMU BİR ARADA TUTUYOR"
    İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan eyalet valilerine "ibadethanelerin açılmasına izin verin" çağrısı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri