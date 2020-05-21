Southend kasabasından yapılan açıklamada, dünkü görüntülerin ardından plajlarda toplanılmasının önüne geçmek için yeni önlemler alanacağı belirtildi.

Fransa'da geçen hafta sonu yüzlerce plaj, koşu yapmak yüzmek ve balık tutmak için açıldı, ancak güneşlenmek ve piknik yapmak izin verilen faaliyetler arasında değildi.

Ne var ki, yüzlerce Fransız kısıtlamaya aldırmayarak yanyana bulunan şezlonglarda maskesiz bir şekilde güneşlendi.