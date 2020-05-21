NORMALLEŞME SÜRECİ VE VAKA ARTIŞI

Ghebreyesus'un söz konusu açıklaması, dünyada en çok vakanın bulunduğu ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin karantina ve kısıtlama uygulamalarını hafifletmeye başlamasının ardından geldi. Ghebreyesus, "Bu salgında daha gidecek çok yolumuz var" ifadelerini kullandı. Öte yandan, uzmanlar gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu ifade etti. Birçok ülkedeki test sayılarının az olması ve buna bağlı olarak henüz tespit edilmeyen vakaların olduğu gerçeğinin 'asıl' vaka sayısını gizlediğinin altı çizildi.