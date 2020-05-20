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    • 20.05.2020 21:37
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    Son dakika: Trump ve Macron'dan "'daki gerginliğin bir an önce azaltılması" vurgusu

    Son dakika haberine göre, Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, 'daki gerginliğin bir an önce azaltılması gerektiğini vurguladı.

    Trump ve Macron'dan Libya açıklaması

    Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, 'daki gerginliğin bir an önce azaltılması gerektiğini vurguladı.

    'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün hem her iki ülkenin hem de küresel ekonomilerin yeniden faaliyete geçme sürecine ilişkin telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

    Görüşmede iki liderin, yakın zamanda yapılacak G-7 Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekledikleri değerlendirmesinde bulundukları aktarılan açıklamada, Trump ve Macron'un önemli bölgesel ve ikili konuları görüştüğü belirtildi.

    Açıklamada, "Trump ve Macron, Libya'da dış müdahalelerin kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi ve bölgede bir an önce gerginliğin azaltılması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

    Trump, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G-7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıklamıştı.


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