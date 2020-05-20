Son dakika haberi... Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı. Libya ordusu, düzenlenen operasyonlarda, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hafter milislerine temin edilen 3 Rus yapımı hava savunma sisteminin daha imha edildiğini açıkladı. Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü geri alması dünya basınında: Türkiye'nin desteği Hafter'i zor durumda bıraktı Son dakika: Libya ordusundan Hafter'e darbe üstüne darbe! İki belde daha milislerden kurtarıldı Son dakika: Hafter köşeye sıkıştı! Bir kent daha alındı