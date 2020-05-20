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    • 20.05.2020 11:43
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    sundan 'e ağır darbe! 3 Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

    Son dakika haberi... su, 'nin milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.

    Haberler Dünya Libya ordusundan Hafter'e ağır darbe! 3 Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi
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