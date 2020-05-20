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    • 20.05.2020 18:43
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    Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan flaş Liderler Zirvesi açıklaması

    Son dakika haberine göre, ABD Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıkladı.

    Trump'tan flaş G-7 açıklaması

    ABD Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıkladı.

    Trump, Twitter hesabından, 10-12 Haziran'da başkent yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra salgın nedeniyle online ortama taşınan G-7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

    ABD'nin normalleşme sürecine girdiğini anımsatan Trump, "G-7 Liderler Zirvesini aynı ya da yakın bir tarihte, Washington DC'de, efsanevi Camp David'de yapmayı düşünüyorum. G-7'nin diğer üyeleri de normalleşme sürecine başlıyor. Bu, (toplantının yüz yüze yapılması) tüm normalleşmeye büyük bir mesaj olur." değerlendirmesinde bulundu.

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